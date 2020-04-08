2020-04-08T13:02:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Кремль: власти постоянно отслеживают ситуацию с зарплатами россиян в нерабочие дни

Зарплаты россиян должны быть сохранены во время нерабочих дней в апреле
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Власти России постоянно отслеживают и контролируют ситуацию с выплатой заработных плат жителям страны в связи с нерабочими днями из-за коронавируса.Власти России постоянно отслеживают и контролируют ситуацию с выплатой заработных плат жителям страны в связи с нерабочими днями из-за коронавируса.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков 8 апреля заявил, что власти России постоянно отслеживают и контролируют ситуацию с выплатой заработных плат жителям страны в связи с нерабочими днями из-за коронавируса.

Российский лидер объявил о продлении выходных дней до 30 апреля в своем обращении к гражданам государства из-за ситуации со стремительным распространением коронавирусной инфекции в мире. По словам президента, объявленная до этого нерабочая неделя позволила выиграть немного времени для совершения упреждающих действий против пандемии. При этом Владимир Путин отметил, что заработные платы россиян во время нерабочего месяца непременно будут сохранены.

Сайт kp.ru писал, что в Кремле сообщили о предстоящем принятии решения по срокам режима самоизоляции граждан России.

Накануне российские банки начали выдавать предприятиям малого бизнеса беспроцентные кредиты, чтобы работодатели смогли выплатить заработные платы своим сотрудникам. Центробанк направил кредитным учреждениям 150 миллиардов рублей на кредиты для предпринимателей.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Украине предложили спасать пациентов осложнениями от коронавируса с помощью полиэтиленовых пакетов
В Италии обрушился автомобильный мост
Из-за карантина на AliExpress вырос спрос на детские товары
Российские суды продлили режим ограничений до 30 апреля
ВОЗ похвалила Россию за эффективную борьбу с коронавирусом
Эксперт рассказал, когда беспилотные автомобили массово появятся на дорогах
В московском метро отменили арендную плату за киоски до 1 июля
Кремль: власти постоянно отслеживают ситуацию с зарплатами россиян в нерабочие дни
В Кремле рассказали, когда примут решение по срокам режима самоизоляции
В Подольске художники создали огромное сердце в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом
Мишустин: Россия направила тесты на коронавирус в более чем 30 стран мира
В России расширили число лабораторий для теста на коронавирус
Комитет ОПЕК+ подготовили проект по сокращению нефтедобычи
14 процентов работающих на удаленке жалуются на проблемы с пищеварением
Туристы рассказали, в каких случаях готовы приобретать авиабилеты во время коронавируса
Минздрав дал рекомендации россиянам по обращению за медицинской помощью
Коронавирус в Абхазии: Власти изолировали многоэтажку в Гагре и установили у подъездов патрули
Из-за коронавируса призывники будут посещать военкоматы малыми группами
Появилось видео момента ДТП с Никасом Сафроновым в центре Москвы
Во время пандемии россияне начали повышать квалификацию и получать допобразование
ВЦИОМ: Доля соблюдающих самоизоляцию россиян увеличилась за неделю с 42% до 76%
К 2040 году рабочие смены в России могут сократиться до трех часов