Кремль: власти постоянно отслеживают ситуацию с зарплатами россиян в нерабочие дни

8 Апр 2020 2020-04-08T13:02:52+03:00

Власти России постоянно отслеживают и контролируют ситуацию с выплатой заработных плат жителям страны в связи с нерабочими днями из-за коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зарплаты россиян должны быть сохранены во время нерабочих дней в апреле

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Пресс-секретарь главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков 8 апреля заявил, что власти России постоянно отслеживают и контролируют ситуацию с выплатой заработных плат жителям страны в связи с нерабочими днями из-за коронавируса.

Российский лидер объявил о продлении выходных дней до 30 апреля в своем обращении к гражданам государства из-за ситуации со стремительным распространением коронавирусной инфекции в мире. По словам президента, объявленная до этого нерабочая неделя позволила выиграть немного времени для совершения упреждающих действий против пандемии. При этом Владимир Путин отметил, что заработные платы россиян во время нерабочего месяца непременно будут сохранены.

Сайт kp.ru писал, что в Кремле сообщили о предстоящем принятии решения по срокам режима самоизоляции граждан России.

Накануне российские банки начали выдавать предприятиям малого бизнеса беспроцентные кредиты, чтобы работодатели смогли выплатить заработные платы своим сотрудникам. Центробанк направил кредитным учреждениям 150 миллиардов рублей на кредиты для предпринимателей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU