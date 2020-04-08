2020-04-08T16:59:30+03:00
Общество

Скворцова: России удается избежать стремительного роста заболеваемости коронавируса

По словам главы ФМБА, в нашей стране не будет одного острого такого пика заболевания
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника СкворцоваГлава Федерального медико-биологического агентства Вероника СкворцоваФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что России удается избежать стремительного роста заболеваемости коронавируса, с которым столкнулись многие европейские страны. По ее словам, до начала июня наша страна начнет выходить из ситуации с коронавирусом

«Нужно понимать, что одного острого такого пика заболевания в нашей стране - скорее всего, это будет не так», - заявила она, пояснив, что такое возможно из-за обширной географии России и особенности пассажиропотока между регионам.

Напомним, ранее глава ФМБА рассказала о прогнозах дальнейшего развития ситуации с коронавирусом в нашей стране. По ее словам, осталось от 10 до 14 дней до достижения так называемого «плато», после которого количество заболевших пойдет в обратную сторону. Однако она подчеркнула, что это будет возможно только если население нашей страны будет «также рационально себя вести».

Более того Скворцова отметила, что Россия идет по благоприятному сценарию развития коронавируса. Она пояснила, что наша страна ушла от опасности роста заболеваемости по экспоненте благодаря принятым мерам по борьбе с развитием заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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