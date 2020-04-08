2020-04-08T16:26:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин обозначил неотложную задачу всех регионов для борьбы с коронавирусом

Владимир Путин начал селекторное совещание со вступительной речи к главам субъектов страны
Ксения АНУФРИЕВА
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Yеотложной задачей всех регионов страны является повышенная готовность медучреждений и наращивание их мощностей.Yеотложной задачей всех регионов страны является повышенная готовность медучреждений и наращивание их мощностей.Фото: REUTERS
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В своей вступительной речи в рамках селектора с губернаторами в среду, 8 апреля, российский президент Владимир Путин отметил, что неотложной задачей всех регионов страны является повышенная готовность медучреждений и наращивание их мощностей.

- Я обозначу неотложную задачу, общую для всех регионов Российской Федерации. Речь о повышенной готовности медицинских учреждений и значительном наращивании их ресурсов и возможностей. Сейчас эта цель должна стать наиболее приоритетной. Необходимую федеральную поддержку на эти цели уже выделили, она поступила в субъекты, в том числе более 33 миллиардов рублей направлено на развертывание дополнительных специализированных, полностью оснащенных коек в инфекционных медучреждениях и отделениях, - сообщил Владимир Путин.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что продолжительное и масштабное, по заявлению Кремля, селекторное совещание по проблемам распространения коронавирусной инфекции пройдет в режиме видеоконференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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