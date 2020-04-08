Путин: медики должны получать всю зарплату без задержек
В ходе своего обращения к губернаторам президент России Владимир Путин рассказал о зарплатах, которые должен получать медицинский персонал в период распространения коронавируса.
Российский лидер сообщил, что врачи скорой помощи получат - 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и водители - 25 тысяч рублей.
Также он заявил о том, что с апреля должна быть установлена специальные выплата медикам, борющимся с коронавирусом: от 25 до 80 тысяч рублей. Такая выплата будет начисляться медперсоналу в течение трех месяцев.
«Медики должны получать всю зарплату без задержек», - отметил российский лидер.
Путин: врачам доплатят до 80 тысяч рублей за борьбу с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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