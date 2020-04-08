Путин: медики должны получать всю зарплату без задержек

8 Апр 2020 2020-04-08T23:48:39+03:00

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В ходе своего обращения к губернаторам президент России Владимир Путин рассказал о зарплатах, которые должен получать медицинский персонал в период распространения коронавируса.

Российский лидер сообщил, что врачи скорой помощи получат - 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и водители - 25 тысяч рублей.

Также он заявил о том, что с апреля должна быть установлена специальные выплата медикам, борющимся с коронавирусом: от 25 до 80 тысяч рублей. Такая выплата будет начисляться медперсоналу в течение трех месяцев.

«Медики должны получать всю зарплату без задержек», - отметил российский лидер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/771817" frameborder="0"></iframe> Путин: врачам доплатят до 80 тысяч рублей за борьбу с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU