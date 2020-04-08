8 Апр 2020 2020-04-08T16:58:29+03:00

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В ходе обращения к главам регионов президент России Владимир Путин призвал в первую очередь помогать тем компаниям, которые сохраняют занятость, а потерявшим работу сотрудникам власти будут помогать напрямую. Российский лидер назвал такую «формулу» справедливой.

«Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если, тем не менее, люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им – тем гражданам, чьи доходы сократились», - заявил глава государства.

Как писал сайт kp.ru Путин сообщил, что всем, кто потерял работу в марте, выплатят пособие «по верхней планке».м Таким образом безработным можно будет рассчитывать на сумму 12 тысяч 130 рублей. Российский лидер также призвал «не останавливать экономику», несмотря на распространение коронавируса и отметил необходимость составить четкий перечень организаций, приостановивших свою работу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/771819" frameborder="0"></iframe> Путин: для малого и среднего бизнеса вводится отсрочка по налогам на полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU