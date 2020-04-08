2020-04-08T16:19:15+03:00
Общество

Путин: Всем, кто потерял работу в марте, выплатят пособие "по верхней планке"

Безработным можно будет рассчитывать на сумму 12 тысяч 130 рублей.
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент поручил выплачивать максимальный размер пособия безработнымПрезидент поручил выплачивать максимальный размер пособия безработнымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Владимир Путин на совещании с губернаторами поручил выплачивать максимальный размер пособия всем, кто потерял работу с 1 марта 2020 года.

Людям, которые с прошлого месяца стали безработными или обратились в службу занятости, будут выплачивать в течение трех ближайших месяцев (апрель, май, июнь) пособие "по верхней планке":

- А именно в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей. Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке,- сказал президент Владимир Путин.

Президент призвал "не останавливать экономику", несмотря на распространение коронавируса. Он заявил, что нужен четкий перечень организаций, которые приостановили свою работу, поскольку там сохраняется повышенный риск передачи вируса.

- Остальные могут работать,- сказал глава государства.

Он призвал "смягчить удар" для бизнеса, который пострадал от пандемии и пообещал оказать поддержу системе здравоохранения, при этом регионы получат право самостоятельно распределять средства, которые они получат на борьбу с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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