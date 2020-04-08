Путин предложил отсрочить уплаты в страховые фонды для пострадавших от коронавируса предприятий
Владимир Путин предложил в качестве меры поддержки малого и среднего бизнеса распространить на все пострадавшие предприятия отсрочку уплаты в страховые фонды на шесть месяцев. Такое заявление глава государства сделал в рамках селекторного совещания с главами регионов России в среду, 8 апреля.
- В сложившейся ситуации необходимо смягчить удар для бизнеса. Я прошу вникать в проблемы каждого предприятия и предлагаю распространить на все пострадавшие организации малого и среднего предпринимательства отсрочку уплаты в страховые фонды на 6 месяцев, - сообщил Владимир Путин.
Президент России также поручил кабинету министров и Центробанку подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, которые пострадал из-за ограничений. Программа, которую ведомства подготовят в пятидневный срок, должна обеспечить максимальную сохранность занятости и доходов сотрудников.
- Это серьёзное испытание для каждого предпринимателя, его деловой репутации. Уверен, что бизнес, думая о будущем, приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды, и именно такой ответственный и дисциплинированный подход мы будем поддерживать, - добавил российский лидер.
Сайт kp.ru писал, что на совещании президент призвал помогать в первую очередь тем компаниям, которые ответственно сохраняют занятость своих сотрудников. Такую формулу глава России назвал «справедливой».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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