2020-04-08T16:25:35+03:00
Общество

Семьям выплатят по 3 тысячи на каждого несовершеннолетнего ребенка

Выплаты начнутся в июне
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости помимо пособий по безработице и уже положенных выплат дополнительно выплачивать семьям по 3 тысячи на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Российский лидер также сообщил, что на месяц раньше срока, в июне, начнутся выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно. При этом он отметил, что выплаты будут начислять независимо от доходов прошлого года, поскольку будет учитываться реальная ситуация.

«Когда предлагал это решение в послание, речь шла о так называемом критерии нуждаемости. То есть семье нужно было показать доход за прошлый год, но сейчас нельзя судить о доходе семьи по прошлогодним справкам (..) предлагаю не учитывать доход, полученный ранее по месту работы», — сказал глава государства в обращении к губернаторам.

Напомним, днем ранее Путин подписал указ о выплате по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трёх лет. Выделенные средства станут поддержкой для семей в течение трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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