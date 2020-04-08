2020-04-08T17:21:30+03:00
Происшествия

Неизвестный сообщил о «минировании» пяти больниц в Москве

Эвакуация больных и персонала не проводилась
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Неизвестный сообщил о «минировании» пяти больниц в МосквеНеизвестный сообщил о «минировании» пяти больниц в МосквеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В среду, 8 апреля, в Москве сотрудники правоохранительных органов проверяют анонимное сообщения о минированиях пяти столичных больниц.

«Поступают заявки об угрозах взрывов в лечебных учреждениях. В данный момент специалисты проверяют пять больниц», - передает ТАСС сообщение источник в экстренных службах.

Уточняется, что эвакуация больных и персонала не проводилась.

Напомним, массовая волна «минирования» началась в России еще в середине прошлого года. Уде более полугода поступали постоянные сообщения об угрозах взрыва поступают не только в адрес самолетов и аэропортов, но и школ, детсадов, зданий судов.

Ранее, в конце марта – начала апреля, постоянно сообщалось об угрозах «минирования» самолетов. Так 19 марта, неизвестные при помощи электронной почты сообщили о «минировании» трех рейсов в Домодедово. На следующий день таким же образом в Шереметьево пришло десять сообщений об угрозе взрыва, а 1 апреля в этот же московский аэропорт пришло сообщение о «минировании» трех пассажирских самолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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