Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за гуманитарной помощи из России

8 Апр 2020 2020-04-08T18:02:03+03:00

В специальной петиции они требуют рассказать о целях приезда российских военных медиков

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Украинцы, проживающие в Италии, написали петицию с требованием от итальянских властей рассказать об «истинных» целях медиков, прибывающих для из России для оказания помощи больным коронавирусом COVID-19.

«Мы задаём два основных вопроса, которые волнуют многих итальянцев. Первый — почему вместо гражданских врачей в страну прилетели российские военные», — передает издание «Обозреватель» слова одной из авторов петиции Наталья Гебрич.

По ее словам, эти вопросы «волнуют многих итальянцев». Она также утверждает, что многих возмутило, что россияне обрабатывают дома престарелых в Бергамо «неизвестным веществом».

Напомним, в конце марта в течение двух суток с военного аэродрома «Чкаловский» в Италию вылетело 14 спецбортов с российскими вирусологами и медицинским оборудованием на борту.

На данный момент Италия продолжает лидировать по количеству летальных исходов от коронавируса. Жертвам заболевания в стране стали 17 127 человек. Всего выявлено 135 586 случаев заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU