Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за гуманитарной помощи из России
Украинцы, проживающие в Италии, написали петицию с требованием от итальянских властей рассказать об «истинных» целях медиков, прибывающих для из России для оказания помощи больным коронавирусом COVID-19.
«Мы задаём два основных вопроса, которые волнуют многих итальянцев. Первый — почему вместо гражданских врачей в страну прилетели российские военные», — передает издание «Обозреватель» слова одной из авторов петиции Наталья Гебрич.
По ее словам, эти вопросы «волнуют многих итальянцев». Она также утверждает, что многих возмутило, что россияне обрабатывают дома престарелых в Бергамо «неизвестным веществом».
Напомним, в конце марта в течение двух суток с военного аэродрома «Чкаловский» в Италию вылетело 14 спецбортов с российскими вирусологами и медицинским оборудованием на борту.
На данный момент Италия продолжает лидировать по количеству летальных исходов от коронавируса. Жертвам заболевания в стране стали 17 127 человек. Всего выявлено 135 586 случаев заражения.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»