8 Апр 2020 2020-04-08T21:47:12+03:00

В Москве скончались еще семь пациентов с коронавирусом Фото: REUTERS

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За минувшие сутки в Москве скончалось еще семь пациентов, у которого ранее была выявлена коронавирусная инфекция и подтвержден диагноз пневмония. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 38 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб столицы по коронавирусу.

В Оперштабе уточняют, что среди погибших были люди в возрасте от 46 до 90 лет.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, число выздоровевших от коронавируса в столице, по состоянию на 8 апреля 2020 года, составило 222 человека. За минувшие сутки из больниц были выписаны 16 человек.

Всего с начала вспышки заболевания в Москве было выявлено 5 181 случаев COVID-19, за минувший день зарегистрировали 697 новых заразившихся.

В России по состоянию на 8 апреля количество заразившихся достигло 7 517 человек, зафиксирован 68 летальных случаев, уже более полутысячи пациентов благополучно выписались из больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU