2020-04-08T22:08:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Распространение коронавируса в мире: число зараженных превысило 1,35 миллиона человек

За сутки зарегистрировано более 73,5 случая заражения коронавирусной инфекцией
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Распространение коронавируса в мире: число зараженных превысило 1,35 миллиона человекРаспространение коронавируса в мире: число зараженных превысило 1,35 миллиона человекФото: REUTERS
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Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире за сутки превысило 73,5. Всего число заразившихся превысило 1,35 миллиона человек. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ, за последние 24 часа было выявлено 73 639 новых случаев заражения СОМШВ-19 и 6 695 летальных исхода. За все время эпидемии в мире зарегистрировано 1 353 361 заболевших, а жертвами инфекции стали 79 235 человек.

Больше всего случаев заражения по-прежнему зафиксировано в европейском регионе - 720 219, где в тройке лидеров Испания, Италия и Франция.

Как сообщал сайт kp.ru, в России по состоянию на 8 апреля выявлено 7 517 заразившихся, зафиксирован 68 летальных случаев, уже более полтысячи пациентов благополучно выписались из больниц. Накануне сообщили о семи погибших в столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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