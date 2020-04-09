2020-04-09T05:41:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач рассказал, имеют ли переболевшие корью и ветрянкой иммунитет к COVID-19

Существует мнение, что прививка от туберкулеза, а также некоторые перенесенные ранее заболевания снижают риск заражения коронавирусом
Юлия КЕКОВА
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Врач рассказал, имеют ли переболевшие корью и ветрянкой иммунитет к COVID-19Врач рассказал, имеют ли переболевшие корью и ветрянкой иммунитет к COVID-19Фото: REUTERS
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Врач-иммунолог рассказал, имеют ли люди, переболевшие корью и ветрянкой и другими инфекционными заболевания иммунитет к коронавирусу.

Кандидат медицинских наук Алексей Попович поясняет, что для этих суждений нет оснований.

По его мнению, некоторые люди считают, что повысить силы организма способна даже прививка от туберкулеза. Однако никакого отношения к коронавирусу она не имеет.

- Влияние противотуберкулезной вакцины БЦЖ на COVID-19 пока не доказано, - заявил врач в в беседе с "Пятым каналом".

Попович отметил, что на данный момент это лишь интересная гипотеза, имеются разрозненные данные, в частности лабораторные и эпидемические. То есть пока ученым требуется время, чтобы подтвердить ее или опровергнуть.

Ранее сайт kp.ru писал, что медицинские исследователи выяснили, какой препарат подавляет коронавирусную инфекцию всего за двое суток. Его однократное применение способно вызывать уменьшение вируса в клетках в 5 тысяч раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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