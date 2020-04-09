2020-04-09T01:45:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые выяснили, какой препарат подавляет коронавирус за двое суток

Однократное применение средства способно вызывать уменьшение вируса в 5 тысяч раз
Юлия КЕКОВА
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Фото: Егор Алеев/ТАССФото: Егор Алеев/ТАСС
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Ученые выяснили, какой препарат подавляет коронавирус всего за 48 часов. Препарат, который обладает противовирусным действием, а также и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клетках организма оказался антипаразитарный.

Специалисты из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне пришли к выводу, что это ивермектин, сообщает издание Antiviral Research.

Сообщается, что исследователи в лабораторных условиях провели анализ действия препарата на зараженных коронавирусом клетках. Туда они ввели лекарство спустя пару часов после их инфицирования. Выяснилось, что при помощи всего одной дозы спустя сутки число вирусной РНК снизилось на 93%, а через двое суток - более чем на 99%.

- Эффект действия препарата увеличился до 5000-кратного снижения вирусной РНК в обработанных ивермектином клетках образцов, - говорится в сообщении.

Отмечается, что лекарственное средство не вызвало никаких побочных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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