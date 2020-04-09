2020-04-09T08:22:29+03:00
В мире

В США полиция испугала жителей Луизианы, включив вечером сирену из фильма "Судная ночь"

В ужастике после этого звука можно было убить тех, кто тебе надоел
Ася КУЗНЕЦОВА
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Полиция города Кроули в штате Луизиана объявила начало комендантского часа сиреной из серии триллеров "Судная ночь"Полиция города Кроули в штате Луизиана объявила начало комендантского часа сиреной из серии триллеров "Судная ночь"Фото: кадр из фильма
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Полиция города Кроули в штате Луизиана решила объявить о начале комендантского часа, включив в 21:00 сирену из фильма ужасов "Судная ночь". По сюжету фильма в мире будущего есть одна ночь в году, когда позволено всё. В том числе убить надоевшего начальника, соседа или члена семьи. Стартом к ночи вседозволенности по фильму является звук сирены, которую и включили полицейские в Луизиане.

Местные жители опубликовали в социальных сетях множество роликов с сигналом тревоги и сообщениями о том, что инициатива властей их только напугала, сообщает Deadline.

Позже полицейские объяснили, что сигналом хотели просто оповестить о начале комендантского часа, а сигнал выбранной сирены случайно совпал со звуком призыва к насилию из известного хоррора. Шеф полиции принёс свои извинения, сообщает IndieWire.

Полиция Луизианы случайно объявила судную ночь .

ИСТОЧНИК KP.RU

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