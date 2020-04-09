Власти Саудовской Аравии взяли на себя выплату зарплат компаний на время пандемии коронавируса
Максимальная выплата для сотрудников пострадавших предприятий составит девять тысяч реалов, это около 180 тысяч рублей в месяц
Изменить размер текста:
В Саудовской Аравии власти взяли на себя выплату зарплат компаний на время пандемии коонавируса. Речь идет о тех предприятиях, что пострадали от карантинных мер и временного сбоя в работе. Таким образом планируется поддержать бизнес на плаву пока не закончится эпидемия и не допустить разорения, сообщает Saudi Press Agency.
ИСТОЧНИК KP.RU