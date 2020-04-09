Власти Саудовской Аравии взяли на себя выплату зарплат компаний на время пандемии коронавируса

9 Апр 2020 2020-04-09T09:00:09+03:00

Максимальная выплата для сотрудников пострадавших предприятий составит девять тысяч реалов, это около 180 тысяч рублей в месяц

Изменить размер текста: A A

В Саудовской Аравии власти взяли на себя выплату зарплат компаний на время пандемии коонавируса. Речь идет о тех предприятиях, что пострадали от карантинных мер и временного сбоя в работе. Таким образом планируется поддержать бизнес на плаву пока не закончится эпидемия и не допустить разорения, сообщает Saudi Press Agency.

ИСТОЧНИК KP.RU