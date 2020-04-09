Роспотребнадзор: Роста числа внебольничных пневмоний в России нет

9 Апр 2020 2020-04-09T10:23:59+03:00

В ведомстве сообщили, что увеличения числа таких случаев в России не зафиксировано

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В Роспотребнадзоре сообщили, что значительного роста внебольничных пневмоний в России нет. Под этим термином понимают случаи воспаления легких, которые возникли до госпитализации или в первые 48 часов после поступления в больницу. На фоне распространения коронавируса в России, в Роспотребнадзоре отслеживают и такие случаи:

- В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено,- сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре сообщили, что проведено около миллиона тестов на коронавирус.

В российских больницах вылечены от этого опасного заболевания 580 человек, из них 313 - в Москве. В связи с ростом новых случаев инфицирования в столице создали комитет по борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU