2020-04-09T10:42:32+03:00
В мире

Пилот нарисовал в небе пасхального кролика

Необычную траекторию полета отследили на специальном сайте по отслеживанию рейсов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Кролик виден на карте полетаКролик виден на карте полетаФото: twitter.com
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В небе над Бранденбургом неизвестный пилот частного самолета "нарисовал" пасхального кролика. Рисунок виден на специальной карте, которую опубликовал сайт по отслеживанию рейсов PlaneFinder.

В ФРГ, как и других странах, сейчас идет борьба с коронавирусом, но несмотря на строгие меры изоляции, жители продолжают готовиться к Пасхе. В этом году праздник пройдет 19 апреля.

- Мы не можем винить этого пасхального кролика, которого сегодня рисует D-MUPY,- сказано в сообещении в твиттер компании.

Это не первый подобный рисунок в небе, который рисуют пилоты. Пасхальных кроликов изображали своей траекторией полет и его коллеги.

Сайт kp.ru писал, что в День Святого Валентина пилоты нарисовали в небе над Лондоном фигуру в форме сердца. Таким образом авиакомпания поздравила клиентов с главным праздником влюбленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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