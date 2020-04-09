Половина новых пациентов с коронавирусом в Москве моложе 45 лет

9 Апр 2020 2020-04-09T11:16:24+03:00

В Москве по-прежнему около половины новых случаев заражения у пациентов среднего возраста Фото: Кирилл Зыков, АГН Москва

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В оперштабе назвали возраст новых пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Около половины, 47 процентов, зараженных - люди от 18 до 45 лет.

На втором месте оказались люди в возрастной группе от 46 до 65 лет (35 процентов).

На пенсионеров от 66 до 80 лет приходится 11 случаев заражения. Еще 3 процента новых пациентов - 3 процента, 4 процента - люди старше 80 лет.

Всего в столице за 24 часа инфекцию COVID-19 нашли у 857 человек, таким образом общее число заболевших достигло 6698.

В России коронавирусом заражены уже свыше 10 тысяч человек. Режим изоляции продолжается, выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости. Этим меры, в отсутствие вакцины от заболевания, считаются наиболее действенной мерой по сдерживанию распространения коронавируса. Нарушителей режима изоляции начали штрафовать. В Санкт-Петербурге, например, 15 тысяч заплатит отец, который, несмотря на все риски, отправился с ребенком на детскую площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU