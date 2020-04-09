В бизнес-центре около здания посольства Словакии в Москве произошёл взрыв
Дипломатическое представительство Словацкой республики расположено на улице Юлиуса Фучика
Очевидцы сообщили о взрыве у здания посольства Словакии в МосквеФото: Предоставлено очевидцами
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Очевидцы сообщили о взрыве у здания посольства Словакии в Москве, передаёт агентство "Москва".
Взрыв произошёл в расположенном рядом с посольством бизнес-центре. По информации источника телеканала 360, происшествие случилось на восьмом этаже здания, сейчас на месте задымление.
Взрыв произошёл в расположенном рядом с посольством бизнес-центре.Фото: Предоставлено очевидцами
На 9-м этаже бизнес-центра на 2-й Брестской выбиты все стекла.
ИСТОЧНИК KP.RU