В бизнес-центре около здания посольства Словакии в Москве произошёл взрыв

9 Апр 2020 2020-04-09T14:07:47+03:00

Очевидцы сообщили о взрыве у здания посольства Словакии в Москве Фото: Предоставлено очевидцами

Изменить размер текста: A A

Очевидцы сообщили о взрыве у здания посольства Словакии в Москве, передаёт агентство "Москва".

Взрыв произошёл в расположенном рядом с посольством бизнес-центре. По информации источника телеканала 360, происшествие случилось на восьмом этаже здания, сейчас на месте задымление.

Взрыв произошёл в расположенном рядом с посольством бизнес-центре.Фото: Предоставлено очевидцами

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772043" frameborder="0"></iframe> На 9-м этаже бизнес-центра на 2-й Брестской выбиты все стекла.

ИСТОЧНИК KP.RU