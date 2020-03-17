ВОЗ сообщила, что частицы коронавируса сохраняются в воздухе. Разбираемся, что это значит

- Коронавирус может передаваться воздушным путем, сохраняясь в воздухе некоторое время — в зависимости от влажности и температуры, - говорится в официальном заявлении Всемирной организации здравоохранения. При этом ВОЗ ссылается на результаты новых исследований.

«Как известно, этот вирус передается главным образом через капельки жидкости от больного человека при кашле и чихании, - напомнила глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове. - Однако когда вы выполняете процедуры, приводящие к образованию аэрозоля, скажем, в медицинском учреждении (например, процедуры ингаляций. - Ред.), то образуется взвесь из вирусных частиц. И они какое-то время сохраняются в воздухе». Поэтому очень важно, чтобы медицинский персонал принимал дополнительные меры предосторожности во время работы с пациентами и выполнения подобных процедур, подчеркнула доктор Керкхове. Медикам в таких ситуациях рекомендуется надевать респираторы типа N95, которые способны задерживать до 95% мелких капель и аэрозольных частиц в воздухе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

А что делать всем остальным? Означает ли способность вируса сохраняться в воздухе, что мы рискуем заразиться, просто находясь в одном помещении с больными, даже если они не кашляют и не чихают?

- ВОЗ ссылается на результаты экспериментального исследования. Оно пока не прошло научное рецензирование и официально не опубликовано в качестве статьи, поэтому мы не можем говорить о его полной достоверности и практической применимости, - предупреждает эксперт по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - Авторы исследования оценивали выживаемость вирусных частиц на 4-х типах поверхностей и в аэрозоле – мелких частицах воды в воздухе. В выводах сказано, что возбудитель COVID-19 сохранялся в экспериментальном аэрозоле с очень маленьким размером частиц (менее 5 мкм) в воздухе до 2,5 часов. Однако не уточняется, какая температура и влажность при этом были вокруг.

Еще есть данные ученых из Китая и Сингапура. Здесь уже речь идет не об эксперименте, а о наблюдательных исследованиях в госпиталях, где лечились больные с COVID-19. И здесь выводы менее тревожные. Нет подтверждений столь долгого сохранения вируса в воздухе, хотя и отмечается, что в воздухе некоторых больничных помещений могут обнаруживаться генетические фрагменты коронавируса (вирусная РНК). Такая находка не обязательно опасна - не факт, что «живых» частиц в воздухе в этих случаях достаточно для инфицирования.

- Поэтому новая рекомендация ВОЗ (о применении повышенных мер защиты. - Ред.) сейчас касается только медицинских специалистов, работающих с больными и людьми с подозрением на инфекцию, при проведении ими медицинских процедур, связанных с образованием аэрозолей - поясняет Николай Крючков. - Исследования выживаемости вируса COVID-19 в воздухе и на различных поверхностях, при различных внешних условиях продолжаются. Пока есть только предварительные данные.

- То есть нам не стоит переживать, что можно заразиться через воздух, войдя в помещение, где до этого был больной?

- Теоретически такая вероятность есть, но, скорее всего, она относительно невелика. Все-таки основной и преобладающий путь передачи коронавируса — воздушно-капельный. На практике в большинстве случаев люди заражаются, прикоснувшись к поверхностям, куда попали вирусные частицы при кашле и чихании от больного человека, а затем коснувшись носа, рта или глаз. Также, конечно, очень опасно прямое попадание вирусных частиц при чихании и кашле.

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