HR-специалист рассказала, как найти подработку во время карантина

9 Апр 2020 2020-04-09T15:36:09+03:00

Она отметила, что специалистам важно просить своих клиентов оставлять отзывы на сайтах

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Известный HR-специалист и основательница лаборатории «Карьера» Алена Владимирская, рассказала, как людям найти подработку в период карантина. Она отметила, что такая нужда в этом месяце появилась у очень многих специалистов. В период самоизоляции далеко не все работодатели платят своим сотрудникам зарплату. Люди не хотят терять доход и стараются найти подработку на hr-сайтах. Но из-за нахлынувшего потока специалистов это сделать не так то просто.

- Это рынок. Если у тебя хороший рейтинг, если у тебя хорошие отзывы, то тебя покупать будут. А если отзывов нет или они плохие, то не будут, - сказала Владимирская в интервью радио "Комсомольская правда".

Она посоветовала всем специалистам, в особенности, психологам и репетиторам, не просто регистрироваться на сайтах, но и просить своих клиентов оставлять там отзывы. В сложившейся обстановке это существенно повышает шансы соискателей найти заказы.

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ИСТОЧНИК KP.RU