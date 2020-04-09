2020-04-09T17:00:17+03:00
Общество

Во время карантина россияне стали чаще покупать средства гигиены

Также увеличился спрос на детские товары
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В последние две недели у россиян существенно увеличился спрос на товары первой необходимостиВ последние две недели у россиян существенно увеличился спрос на товары первой необходимостиФото: EAST NEWS
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Аналитики AliExpress рассказали, что в последние две недели у россиян существенно увеличился спрос на товары первой необходимости, в частности, на гигиену. Продажи зубных щёток и пасты выросли на 311% и 250% соответственно. Увеличился спрос и на шампуни.

Кроме того россияне стали гораздо чаще покупать свечи, спрос на них увеличился на 367%.

Для покупки продуктов питания пользователи AliExpress активно пользуются доставкой на дом. За последние две недели продажи выросли на 154%. Чаще всего заказывают кофе, сладости и чай. Почти на столько же увеличились продажи кормов для кошек и собак.

Повышенным спросом также пользуются товары для детей: подгузники, шампуни для малышей, бутылочки и соски.

Эксперты AliExpress напомнили. что компания доставляет посылки в штатном режиме. Покупатели могут воспользоваться курьерской доставкой до двери, забрать посылку в ближайшей «Пятёрочке» или пунктах выдачи заказов PickPoint и других компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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