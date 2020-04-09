Цена нефти Brent превысила 36 долларов за баррель

9 Апр 2020 2020-04-09T18:08:42+03:00

Цена нефти марки Brent ускорила рост до 10 процентов, превысив 36 долларов за баррель. Фото: REUTERS

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Цена нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне ускорила рост до 10,4%, превысив отметку в 36 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов 9 апреля на 17:33 по московскому времени.

Цены июньских фьючерсов энергетического ресурса данной марки сегодня увеличилась до 36,24 доллара за баррель. Последний раз стоимость Brent на бирже поднималась выше 36 долларов 13 марта текущего года.

Смесь WTI, тем временем, подорожала на 13% до 28,36 доллара за баррель.

Напомним, сайт kp.ru утром 9 апреля сообщал, что курс доллара опустился ниже отметки в 74 рубля впервые с 17 марта и подошел к отметке в 73 рубля в начале торгов на Московской биржи.

Недавно стартовала видеоконференция ОПЕК+. В ходе заседания государства-участники сделки намерены обсудить новый формат сотрудничества на мировом рынке нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU