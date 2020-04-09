2020-04-09T19:21:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве будут "жестко" наказывать тех, кто нарушает карантин, разъезжая на машине

Собянин рассказал, что теперь столичные власти могут вообще в автоматическом режиме накладывать штрафы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей СобянинСергей СобянинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с завтрашнего дня в столице начнут «жестко» наказывать тех, кто нарушает карантин, разъезжая на машине.

«Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые катаются по городу (…) Мы можем прямо дистанционно выписывать им штрафы (…) Любой выход из подъезда фиксируется», - передает РИА Новости предупреждение Собянина.

При этом градоначальник подчеркнул, что данная мера касается исключительно тех граждан, которые находятся на официальном карантине, то есть о больных коронавирусом на домашнем лечении или близких к ним людей, и недавно вернувшихся из-за рубежа.

Собянин пояснил, что раньше московские власти не предпринимали жестких мер и штрафовали только в крайнем случае, но после принятых 9 апреля федеральных законов, а также регионального закона по изменениям в Административный кодекс столичные власти «могут вообще в автоматическом режиме накладывать штрафы».

Как сообщал сайт kp.ru, в Москве уже составили более 400 протоколов за нарушение режима самоизоляции, а также оштрафовали уже девять нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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