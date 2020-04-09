Россия и Саудовская Аравия будут двигаться вперед по стабилизации рынка нефти
Москва и Эр-Риад договорились двигаться вперед по стабилизации рынка нефти. Сокращение нефтедобычи ОПЕК+ может быть больше 10 миллионов баррелей в сутки. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Глава РФПИ назвал историческим и важным тот факт, что Россия и Саудовская Аравия отложили в сторону ряд разногласий и договорились двигаться по сделке.
Как писал сайт kp.ru, сегодня, 9 апреля, стартовала видеоконференция ОПЕК+. Страны-участницы сделки намерены обсудить новый формат сотрудничества на мировом рынке нефти. По данным источника Reuters, участники переговоров обсудят сокращение нефтедобычи на 20 млн баррелей в сутки. Более того, по информации издания, Саудовская Аравия и Россия договорились о крупном сокращении добычи нефти.
ИСТОЧНИК KP.RU