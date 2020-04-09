Академик РАН рассказал, когда может появиться лекарство для лечения коронавируса

9 Апр 2020 2020-04-09T18:40:08+03:00

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Лекарства для лечения коронавируса COVID-19 появятся не раньше, чем через полтора - два года. Такой прогноз дал академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ им И.М. Сеченова Виталий Зверев.

Специалист пояснил, что такой промежуток времени необходим, поскольку препарат надо разрабатывать в спокойной обстановке. В том числе речь идет об испытаниях на животных и на культуре клеток.

«Если мы сейчас справимся с этой первой волной, а ведь вирус мы получили навсегда, то надо разрабатывать лекарства в спокойной обстановке, не нарушая те правила, которые применяются при разработке лекарств», - рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, ранее свой прогноз по развитию коронавируса дала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, России удастся избежать стремительного роста заболеваемости и наша страна идет по благоприятному сценарию развития COVID-19. Она заявила, что нам осталось 10-14 дней до достижения «плато», после которого количество заболевших пойдет на спад.

ИСТОЧНИК KP.RU