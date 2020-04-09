Эпидемия коронавируса может стать сезонной

9 Апр 2020 2020-04-09T23:06:51+03:00

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Новая коронавирусная инфекция может перейти в разряд обычных сезонных заболеваний, если 50-60% людей выработают иммунитет к COVID-19, переболев или привившись. Об этом сообщил гендиректор центра вирусологии «Вектор» Ринат Максютов.

«Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдёт в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа», - сказал глава «Вектор» в эфире Первого канала.

Напомним ранее гендиректор центра вирусологии рассказал о разработке вакцины от COVID-19. Он сообщил, что на данный момент ГНЦ ВБ «Вектор» ведется работа с 26 вариантами препарата, которые вскоре будут испытывать в лабораторных условиях. После этого лучшие варианты будут переданы на доклинические исследования, которые должны состоятся до 22 июня, а уже 29 июня планируют начать тестировать препарата на 180 добровольцах.

ИСТОЧНИК KP.RU