2020-04-10T04:21:34+03:00
Экономика

Мексика не поддержала соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи

Представитель страны отказался от предварительных договоренностей об уменьшении объемов добычи черного золота
Юлия КЕКОВА
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Мексика не поддержала соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычиМексика не поддержала соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычиФото: REUTERS
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Мексика отказалась подержать предварительные договорённости о сокращении объемов добычи нефти странами-участницами ОПЕК+ на 10 миллионов баррелей в сутки.

Сообщается, что совещание прошло в формате видеоконференции, в котором в качестве представителя государства выступил министр энергетики Росио Нале, сообщает Bloomberg.

Также уточняется, что Мексиканская нефтяная госкомпания Pemex на протяжении нескольких лет пытается преодолеть постоянное снижение уровня добычи сырья в рамках ОПЕК. Кроме того, в условиях нестабильности на мировом рынке нефти, в частности из-за пандемии коронавируса, она планировала нарастить добычу энергоресурса.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщал, что добыча нефти в стране к 2024 году должна достигнуть 2,5 миллионов баррелей в сутки. К слову, именно на такое количество Россия и Саудовская Аравия уже сократила объемы производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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