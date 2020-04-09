Россия и Саудовская Аравия сократили добычу нефти на 2,5 миллионов баррелей в сутки

9 Апр 2020 2020-04-09T23:22:59+03:00

Это необходимо для нового нефтяного пакта в мае-июне

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Россия и Саудовская Аравия сократили добычу нефти на 2,5 миллиона баррелей в сутки, что составляет уменьшение процента производства примерно на 23%.

Согласно проекту документа, это необходимо в рамках нового нефтяного пакта в мае-июне.

Также нефтедобычу на 1,06 миллионов баррелей с утки сокращает, ОАЭ - на 0,72 миллиона, Кувейт-на 0,64 миллиона, Казахстан и Нигерия - примерно на 0,4 миллиона. В общей сложности планируется сократить нефтедобычу на 10 миллионов баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа.

Ранее сайт kp.ru писал, что в ходе видеоконференции 9 апреля стран-участниц ОПЕК+ стороны согласились на сделку с новыми условиями, которые предусматривают уменьшение объема энергопродукта на мировом рынке.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщал, что Россия и Саудовская Аравия намерены совместно "двигаться вперед" для стабилизации нефтяного рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU