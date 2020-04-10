2020-04-10T09:50:07+03:00
Общество

В Минздраве поваренную соль назвали средством для профилактики коронавируса

В ведомстве советуют использовать соль не по назначению
Юлия САЛЬНИКОВА
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Врачи советуют соблюдать меры профилактики - мыть руки и промывать носВрачи советуют соблюдать меры профилактики - мыть руки и промывать носФото: EAST NEWS
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В министерстве здравоохранения опубликовали рекомендации по профилактике коронавируса. Поскольку как такового иммунитета от новой инфекции у человечества нет, правильным считается поддержание общего иммунитета организма, а также соблюдение гигиены - мытье рук, продуктов, лица после похода на улицу.

Для профилактики можно использовать поваренную соль. Правда, в ведомстве советуют употреблять соль не в пищу, а для орошения соляным раствором слизистых оболочек носа. Это помогает снизить количество бактериальных и вирусных возбудителей заболеваний.

Ученые узнают все больше о коронавирусе, способах передачи и лечении заболевания. Например, группа американских специалистов утверждает, что вирус через пищу не передается - в США больше всего заболевших, но нет ни одного случая инфицирования через продукты. Но при этом нельзя забывать о мерах профилактики: овощи и фрукты из магазина нужно мыть дома, а покупные готовые блюда разогревать до температуры минимум 70 градусов.

Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

ИСТОЧНИК KP.RU

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