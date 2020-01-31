Коронавирус передается через глаза: можно ли потерять зрение?

Всемирная организация здравоохранения признала международную ситуацию с уханьским коронавирусом 2019-nCoV чрезвычайной. Масла в огонь подлил китайский информационный ресурс «Жэньминь жибао», когда привел слова представителя Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Синвана о том, что вирус может передаваться через глаза, если неосторожно потереть их руками после контакта с вирусом. Игорь Азнаурян, офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор, основатель сети столичных детских глазных клиник, объясняет, есть ли опасность для зрения.

Кратко о вирусе 2019-nCoV

Инкубационный период вируса составляет 14 дней, и в основном болезнь передается респираторным путем. Вирус обнаруживают с помощью ПЦР (полимеразной цепной реакции), но он очень сложно культивируется в лабораторных условиях, что существенно затрудняет процесс его изучения. Пока выделено шесть типов этого вируса, но он все время мутирует, и потому пока нет возможности предложить адекватное лечение, хотя врачи активно работают над этим.

Сейчас в качестве профилактических, да и лечебных мер эксперты советуют не переутомляться, пить много воды, избегать задымленных пространств, пользоваться увлажнителями воздуха. Поскольку препараты против этого вируса на данный момент отсутствуют, то самое большее, что можно сделать - выпить ибупрофен, чтобы облегчить симптомы.

Глаза - путь передачи коронавируса: правда или нет?

- Это правда, т.к. если на руках будет достаточное количество коронавируса, то при контакте со слизистой оболочкой глаз можно занести его в организм, - поясняет профессор Азнаурян. - Естественно, все остальные пути передачи через физиологические жидкости тоже возможны (а не только через слезную жидкость, которая выделяется в глазах). Как происходит заражение через глаза? Самым обычным контактным образом - достаточно потереть глаза, случайно коснуться слизистой, нажать на веки, прикоснувшись к ресницам и т.д.

Кого в первую очередь поджидает опасность?

Сейчас, когда коронавирус добрался и до России, многие начинают задаваться вопросом: а не грозит ли это мне?

Вирус опасен практически всех, говорят эксперты, особенно это актуально для жителей мегаполисов: чем больше число людей, с которыми человек контактирует даже мимолетно (например, в транспорте), тем выше вероятность, что он подхватит вирус. Причем в зону риска входят дети - они не только активно общаются со сверстниками и взрослыми, но и могут забыть вымыть руки после улицы или школы. Также особую опасность вирус представляет для людей, которые много перемещаются по городу (курьеры, работники доставок и т.д.), или по работе контактируют с не очень чистыми вещами (кассиры, продавцы и т.д.), или общаются с большим числом людей (консультанты, официанты, те же продавцы).

В зону риска входят, разумеется, офтальмологи, из-за постоянных близких контактов с глазами - например, при проведении офтальмоскопии врач может заразиться из-за присутствия вируса на руках, которыми он потом случайно коснулся своих глаз.

Когда бежать к врачу: первые симптомы

В лучшем случае коронавирус 2019-nCoV вызывает температуру, редкий сухой кашель и осложнения в работе желудочно-кишечного тракта, в худшем - развивается острый респираторный синдром и пневмония, за которой следует летальный исход.

Последствия для глаз

- Теоретически может возникнуть поражение сетчатки, но эти эксперименты проводились только при внутриглазном введении вируса и при наличии всех местных проявлений воспалительного процесса, - считает Игорь Азнаурян. - Сейчас исследователи вируса говорят, что если коронавирус попал в организм через глаза, то может проявлять себя симптомами конъюнктивита, но может и никак не поражать глаза. То есть на данный момент есть информация лишь о том, что глаза — лишь «входные ворота» для инфекции. И на зрение он не оказывает влияние.

Как обезопасить себя?

Минздрав уже разработал памятку защиты от коронавируса. И они такие же, как при обычном гриппе или любой другой инфекции: чаще мыть руки после улицы или общественных помещений (включая рабочие места), не касаться слизистой оболочки (не только глаз, но и вообще любых — рта, носа), не появляться в местах общественного скопления людей (концерты, музеи, театры, общественный транспорт, рабочие места и т.д.). Меры защиты, помимо привычных нам масок, включают защитные очки, чтобы уберечь глаза от проникновения вируса.

Кстати, у гриппа тоже есть осложнения, связанные с глазами - они прежде всего касаются роговицы. В ее строме возникают точечные помутнения разной глубины. Чем острее и сложнее протекает процесс болезни, тем больше этих помутнений. Также грипп провоцирует развитие покраснения глаз, слезотечения и светобоязни. Лечение подразумевает прием противовирусных препаратов. А потому - не паникуйте, если у вас вдруг покраснели глаза и вы начали кашлять. Вероятно, дело не в уханьском вирусе, а в обычном гриппе.

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