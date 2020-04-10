Лев Лещенко рассказал о своих симптомах коронавируса

10 Апр 2020 2020-04-10T10:10:13+03:00

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Певец Лев Лещенко сообщил, что первые 3-4 дня заболевания у него не было никаких симптомов коронавируса, кроме неожиданной слабости. Однако ни кашля, ни насморка у него не наблюдалось.

- Ты сдуваешься, у тебя исчезает энергия, - сообщил Лещенко на Радио Комсомольская правда и отметил, что у него было в порядке даже обоняние, хотя его исчезновение числится в перечне первичных признаков коронавируса.

Напомним, 24 марта Лещенко и его супругу госпитализировали с воспалением лёгких. Не за долго до этого артист вернулся с гастролей в США, а вскоре почувствовал себя плохо. Вскоре у артиста диагностировали коронавирус. Два дня он провёл в реанимации.

Он также отметил в интервью Радио Комсомольская правда, что его выздоровление проходило не быстро и есть остаточные явления пневмонии, однако артист очень рад, что здоров и благодарит медперсонал клиники в Коммунарке.

ИСТОЧНИК KP.RU