Лещенко считает, что после пандемии у всей российской эстрады произойдёт переоценка ценностей
Артист рассказал о двух днях в реанимации
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- Пена, гламур, глянец, которые существуют, перестанут интересовать в первую очередь самих исполнителей, - поделился Лев Лещенко в эфире Радио Комсомольская правда.
Артист считает, что из-за сложившейся в мире ситуации с коронавирусом "удовольствие и благополучие ушли на второй план".
- Главное - выздороветь, главное - не не сорваться с катушек и не озлобиться, - добавил Лев Лещенко.
ИСТОЧНИК KP.RU