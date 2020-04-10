Лещенко считает, что после пандемии у всей российской эстрады произойдёт переоценка ценностей

10 Апр 2020 2020-04-10T09:49:30+03:00

Артист рассказал о двух днях в реанимации

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- Пена, гламур, глянец, которые существуют, перестанут интересовать в первую очередь самих исполнителей, - поделился Лев Лещенко в эфире Радио Комсомольская правда.

Артист считает, что из-за сложившейся в мире ситуации с коронавирусом "удовольствие и благополучие ушли на второй план".

- Главное - выздороветь, главное - не не сорваться с катушек и не озлобиться, - добавил Лев Лещенко.

ИСТОЧНИК KP.RU