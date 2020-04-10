Тайра Бэнкс рассказала, что набрала 15 кг в карантине и не планирует останавливаться

10 Апр 2020 2020-04-10T11:40:10+03:00

46-летняя Тайра Бэнкс сказала, что несмотря на прибавку в весе не планирует менять свой рацион Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модель обещает сбросить лишний вес, но не сейчас

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Супермодель и ведущая проекта "Топ-модель по-американски" Тайра Бэнкс сообщила в интервью журналу Harper's Bazaar, что в самоизоляции из-за коронавируса она поправилась на 15 килограммов. Видео с интервью Бэнкс опубликовала в своём Instagram.

В ролике она также рассказывает о своём ежедневном рационе в период изоляции. Тайра Бэнкс призналась, что утром она любит пить чёрный кофе с ванилью и карамелью, а в течение дня питается бубликами со сливочным сыром, жареным беконом, чипсами и мексиканской кухней.

46-летняя модель поделилась, что несмотря на прибавку в весе не планирует менять свой рацион.

Супермодель заявила, что поправилась на 15 килограммов, а затем добавила, что планирует продолжать питаться таким же образом. Тайра пообещала, что однажды сбросит лишний вес, но точно не сейчас.

Ранее сайт kp.ru публиковал обложку с уже в 2019 году поправившейся Тайрой Бэнкс в бикини.

ИСТОЧНИК KP.RU