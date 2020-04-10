Эксперт объяснил, как выплачивать ипотеку туристам, застрявшим за границей

10 Апр 2020 2020-04-10T18:45:57+03:00

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Михаил Алексеев, руководитель Общественной организации «Кредитный правозащитник» рассказал, как россиянам, застрявшим за границей, выплачивать кредиты и ипотеку. По его словам, трудности могут быть связаны с техническими проблемами: нет доступа к онлайн-банкингу или к карточкам. В этом случае эксперт советует по приезде обратиться в банк.

- Нужно будет предоставить документы о том, где они пребывали, все, что с этим связано. И попросить убрать штрафы и внести соответствующие изменения в кредитную историю. Но нужно доказывать, что помешало вам оплатить, - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Алексеев также добавил, что лучше связаться с банком и предупредить о возникших проблемах, если есть такая возможность.

- Здесь максимум, что может возникнуть, это штрафные санкции за неоплату в срок. Но я думаю, что эти вопросы штучные и они будут решаться, - добавил эксперт.

Что касается кредитных каникул, то за ними можно обращаться дистанционно, по электронной почте.

ИСТОЧНИК KP.RU