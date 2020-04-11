2020-04-10T23:35:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 11 апреля 2020 увеличилось до 11 917

Мы собрали последние новости о числе заболевших на 11 апреля 2020
Григорий ЛЕОРДА
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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За прошедшие сутки коронавирус был обнаружен у жителей 57 регионов. Ряды больных пополнили 1786 человек. Таким образом, общее число заболевших в России увеличилось до 11 917. В лидерах по-прежнему Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

На помощь медикам неожиданном пришли звезды эстрады, артисты. Сергей Шнуров закупил и передал в медицинские учреждения родного города больше 15 000 масок и 1,500 респираторов. Не отстает от него и Дмитрий Нагиев. Актер пожертвовал 10 миллионов рублей на закупку аппаратов ИВЛ.

Обстоятельства изменили пасхальные традиции. В РПЦ призывают православных освящать куличи дома. Сделать это можно самостоятельно. Для этого необходимо прочесть тропарь «Общее воскресение», после чего окропить их святой водой со словами «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа», считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

ИСТОЧНИК KP.RU

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