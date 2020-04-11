Число заболевших коронавирусом в России на 11 апреля 2020 увеличилось до 11 917

11 Апр 2020 2020-04-10T23:35:39+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки коронавирус был обнаружен у жителей 57 регионов. Ряды больных пополнили 1786 человек. Таким образом, общее число заболевших в России увеличилось до 11 917. В лидерах по-прежнему Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

На помощь медикам неожиданном пришли звезды эстрады, артисты. Сергей Шнуров закупил и передал в медицинские учреждения родного города больше 15 000 масок и 1,500 респираторов. Не отстает от него и Дмитрий Нагиев. Актер пожертвовал 10 миллионов рублей на закупку аппаратов ИВЛ.

Обстоятельства изменили пасхальные традиции. В РПЦ призывают православных освящать куличи дома. Сделать это можно самостоятельно. Для этого необходимо прочесть тропарь «Общее воскресение», после чего окропить их святой водой со словами «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа», считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770486" frameborder="0"></iframe> Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

ИСТОЧНИК KP.RU