Число заболевших коронавирусом в России на 11 апреля 2020 увеличилось до 11 917
За прошедшие сутки коронавирус был обнаружен у жителей 57 регионов. Ряды больных пополнили 1786 человек. Таким образом, общее число заболевших в России увеличилось до 11 917. В лидерах по-прежнему Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область.
На помощь медикам неожиданном пришли звезды эстрады, артисты. Сергей Шнуров закупил и передал в медицинские учреждения родного города больше 15 000 масок и 1,500 респираторов. Не отстает от него и Дмитрий Нагиев. Актер пожертвовал 10 миллионов рублей на закупку аппаратов ИВЛ.
Обстоятельства изменили пасхальные традиции. В РПЦ призывают православных освящать куличи дома. Сделать это можно самостоятельно. Для этого необходимо прочесть тропарь «Общее воскресение», после чего окропить их святой водой со словами «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа», считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?
ИСТОЧНИК KP.RU