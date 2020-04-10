2020-04-10T16:43:02+03:00
Звезды

Шнуров купил врачам респираторы, а Нагиев перевел деньги на аппараты ИВЛ: как звезды помогают людям во время пандемии

Артисты помогают нуждающимся и даже сами развозят продукты
Ирина ВИКТОРОВА
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Земляки Шнуров и Нагиев помогают врачам в непростое время.Земляки Шнуров и Нагиев помогают врачам в непростое время.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В прессе за последние недели появилось много сообщений о том, как звезды Голливуда помогают больницам в своей стране. Среди наших звезд тоже есть люди, которые не остались в стороне от проблем: оказывают помощь больным детям, старикам и медучреждениям.

Сергей Шнуров помог сразу двум медицинским учреждениям родного Санкт-Петербурга. 46-летний музыкант приобрел и передал 200 специальных масок для глаз и 500 респираторов для работы с особо-опасными инфекциями Покровской больнице. Начальник военно-медицинской академии имени Кирова генерал-майор медслужбы Александр Фирсун сообщил, что лидер группировки «Ленинград» помог и им: приобрел 15 тысяч масок и около 1000 респираторов. Подарки музыкант согласовывал с медиками, поэтому приобрел то, что сейчас будет полезно и необходимо. Шнуров обратился к знакомым: «Всем, у кого есть хоть немного свободных средств рекомендую помочь нашим врачам. В конечном счете мы помогаем себе!»

Земляк музыканта Дмитрий Нагиев уже семь лет возглавляет благотворительный фонд «Анна», в котором помогают детям с различными заболеваниями. Сейчас, когда у людей снизились доходы, и пугает неопределенность – пожертвования в фонды снизились, поэтому Нагиев просит через социальные сети поддержать детей, которым собирают деньги сейчас. Дмитрий не афиширует свою помощь, которую предоставляет регулярно, но у него есть традиция делать крупные пожертвования в день рождения. На прошлой неделе артисту исполнилось 53 года, и он сделал пожертвование благотворительному фонду для приобретения необходимых сейчас аппаратов ИВЛ. Товарищ Нагиева заслуженный артист Сергей Рогожин этот факт подтвердил: «В прошлом году пожертвовал 5 миллионов рублей на лечение деток с онкологией, а в этом году 10 миллионов рублей на закупку аппаратов ИВЛ. Дима не олигарх, он артист с высоким гонораром, и как выяснилось, высоким уровнем совести».

Сам именинник рассказывал, как изменилась его жизнь после того, как он стал помогать людям: «Однажды я разговаривал с одним ребенком, расспрашивал его, как он живет, о чем думает. И малыш рассказал, что каждое утро он начинает с радости. «А чему ты радуешься?» – спросил я. «Я радуюсь тому, что я проснулся и я живой», - дал неожиданный для меня ответ малыш. После этого разговора я понял: мои проблемы - полная ерунда. Я благодарен тому мальчику, который научил меня радоваться жизни и, не побоюсь этого слова, помог понять ее главный смысл…»

Смысл в помощи другим нашли для себя артисты Светлана Лобода и Александр Ревва. Лобода приняла участие в акции помощи, направленной на поддержку стариков, малообеспеченных и многодетных семей. Уже 580 семей в России и на Украине получили коробки с продуктовыми наборами, и акция продолжается. Друг Лободы Александр Ревва, узнав об акции, также присоединился к акции помощи.

Елена Воробей записалась в волонтеры — теперь закупает и развозит продукты и лекарства. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Елена Воробей записалась в волонтеры — теперь закупает и развозит продукты и лекарства.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актриса Елена Воробей записалась в волонтеры и ездит по Москве, развозит продукты одиноким старикам. К Воробей и волонтера можно присоединиться: «Я прочла информацию в интернете о волонтёрах, которые ежедневно помогают одиноким людям. Покупают для них лекарства, продукты, предметы гигиены и прочее. И я очень захотела поддержать это движение. Я тоже стала добровольцем – езжу по адресам, закупаю продукты, потом развожу всё это тем, кто просил о помощи. Слова благодарности этих абсолютно одиноких стариков до сих пор звучат в моих ушах». Музыкант Прохор Шаляпин присоединился к акции «Спасибо вам» - в поддержку пенсионеров и ветеранов ВОВ во время карантина. Прохор также участвует в доставке продуктовых наборов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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