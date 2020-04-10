Поставщики предупредили о росте цен на продукты на 5-15%
Цены в магазинах выросли на 5-15% в зависимости от категории товара. Об этом предупредила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая крупнейшие российские розничные сети.
Отмечается, что ряд ритейлеров пытаются смягчить этот эффект для потребителей и пока не согласовали повышение закупочных цен, но уже в ближайшие две недели все может измениться.
Отдельные поставщики уведомляют ретейлеров о намерении повысить отпускные цены на 20, 30 и 50 процентов. В основном речь идет о тех товарах, цены на которые зависят от курса валют.
«Объективное повышение отпускных цен уже приводит и будет приводить к постепенному росту цен на полках магазинов», - отмечают в АКОРТ.
Напомним, 7 апреля в «Руспродсоюзе» о том, что цены в магазинах могут вырасти на 5-20% в зависимости от категории товара. По их данным, ритейлеры пока не согласовали повышение закупочных цен, но уже в ближайшие дне недели ситуация может измениться.
ИСТОЧНИК KP.RU