Поставщики предупредили о росте цен на продукты на 5-15%

10 Апр 2020 2020-04-10T20:08:28+03:00

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Цены в магазинах выросли на 5-15% в зависимости от категории товара. Об этом предупредила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая крупнейшие российские розничные сети.

Отмечается, что ряд ритейлеров пытаются смягчить этот эффект для потребителей и пока не согласовали повышение закупочных цен, но уже в ближайшие две недели все может измениться.

Отдельные поставщики уведомляют ретейлеров о намерении повысить отпускные цены на 20, 30 и 50 процентов. В основном речь идет о тех товарах, цены на которые зависят от курса валют.

«Объективное повышение отпускных цен уже приводит и будет приводить к постепенному росту цен на полках магазинов», - отмечают в АКОРТ.

Напомним, 7 апреля в «Руспродсоюзе» о том, что цены в магазинах могут вырасти на 5-20% в зависимости от категории товара. По их данным, ритейлеры пока не согласовали повышение закупочных цен, но уже в ближайшие дне недели ситуация может измениться.

ИСТОЧНИК KP.RU