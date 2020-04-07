2020-04-07T12:10:38+03:00
Экономика

Цены в магазинах могут подскочить на 5-20 процентов

Поставщики уже предупреждают ритейлеров, что поднимут отпускные цены на товары
Елена АКИМОВА
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Цены на товары в магазинах могут вырасти на 5-20 процентовЦены на товары в магазинах могут вырасти на 5-20 процентовФото: Павел МАРТИНЧИК
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Цены в магазинах могут вырасти на 5-20% в зависимости от категории товара. Об этом предупредили в «Руспродсоюзе». Ритейлеры пока не согласовали повышение закупочных цен, но уже в ближайшие 14 дней ситуация может измениться.

Повышение станет следствием увеличения закупочных цен. Производители и поставщики продуктов питания настаивают на росте в 15-20%. В основном это те товары, цены на которые зависят от колебания курсов валют.

- Предложения поставщиков уже прошли проверку Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а значит, не могут быть оценены как спекулятивные. Самое существенное повышение может коснуться консервированной продукции, кофе, чая и какао — на 20%. В основном объеме эта продукция ввозится из-за границы. К 30 марта курс доллара поднялся почти на 30% по отношению к рублю, -говорит «Известиям» исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Макароны могут подорожать на 5–15%, а ценник хлеба вырастет исходя из закупки муки и зерна. В этой категории товара большую роль играют траты на логистику.

- Стоимость хлеба увеличилась на 5-7%. Это связано с возросшими расходами на транспортировку зерна. В дальнейшем торговые сети обещают отказаться от наценки на социально значимые товары, в число которых входит и хлеб. Если так и будет, то покупатель не заметит изменения цены, - говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

Рыбном союзе признали, что торговые сети будут вынуждены поднять цены на некоторые товары. Почти 50 процентов рыбного сырья ввозится из-за границы, к тому же, у производителей выросли расходы на упаковку и сопутствующие товары, санитарные мероприятия в связи с коронавирусом.

— Заменить импортную продукцию отечественной рыбой не так просто: во-первых, не все популярные у потребителей виды рыбы вылавливают в РФ, во-вторых, цены на российскую продукцию привязаны к мировому рынку и назначаются в той же валюте, — подчеркнули в организации. — Если на рынке не будет импорта, стоимость других товаров будет расти.

Импортеры вина тоже уведомили торговые сети о пересмотре отпускных цен в сторону увеличения на 13-18%, пишет "Дни.ру".

- Сети получают от поставщиков большое количество извещений об изменении цен, ведутся переговоры, учитываются все факторы. Для сдерживания уровня цен крупнейшие ритейлеры выступили также с инициативой о продаже социально значимых товаров с нулевой наценкой, - пояснил пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

Ранее эксперты предупреждали о возможных перебоях с поставками товаров в связи с пандемией коронавируса в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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