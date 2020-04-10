2020-04-10T20:46:11+03:00
Экономика

Набиуллина предсказала отрицательную динамику ВВП России в 2020 году

Глава ЦБ заявила, что основной «отрицательный эффект» придется на второй квартал
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эльвира НабиуллинаЭльвира НабиуллинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Динамика ВВП России в этом году будет отрицательной. Такое заявление глава Центробанка Эльвира Набиуллина сделала в ходе пресс-конференции онлайн.

«Мы действительно уточнили свои оценки по сравнению с предыдущими в силу того, что ситуация очень динамично развивается, и мы видим, что в этом году будут, к сожалению, отрицательные темпы экономического роста», - сказала глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, основной «отрицательный эффект» придется на второй квартал этого года, а «третий по отношению ко второму кварталу будет уже лучше и будет плюсовым».

Напомним, в прошлом году мы наблюдали положительную динамику Валового внутреннего продукта. ВВП России за 2019 год составил 1,3%. Этот показатель соответствует тому, что прогнозировали в Минэкономразвития. На рост повлияло увеличение добавленной стоимости добывающих производств на 2,7%, а также обрабатывающих производств - на 1,6 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

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