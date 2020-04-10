В МИД Чехии прокомментировали демонтаж памятника Коневу

10 Апр 2020 2020-04-10T21:49:00+03:00

В ведомстве считают, что действия властей Праги не противоречит договору о сотрудничестве с Россией

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Демонтаж памятника Коневу в Праге не противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве с Россией. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Чехии после возбуждения Следственным комитетом России дела о сносе властями пражского района монумента маршалу и отметили, что преследовать действия пражских властей недопустимо.

«Местное самоуправление в Чехии является составной частью конституционного устройства нашего государства. Преследование его демократически избранных представителей чужим государством при исполнении ими своих мандатов с точки зрения Чехии недопустимо», - заявили во внешнеполитическом ведомстве Чехиии.

В МИД страны также сообщили, что если Москва хочет забрать монумент, то переговоры следовало бы вести с его владельцем в лице местного самоуправления чешской столицы.

Напомним, 3 апреля, власти Праги приняли решение передать памятник Коневу на территорию одной из коммерческих фирм, которая занимается хранением исторических скульптур. 9 апреля министр обороны России Сергей Шойгу написал письмо чешскому коллеге Лубомира Метнара с просьбой передать нашей стране снесенный монумент. Однако МИД Чехии отказался передать памятник, заявив, что он не принадлежит министерству, а является собственностью города.

ИСТОЧНИК KP.RU