Шойгу попросил чешского коллегу передать в Россию снесенный в Праге памятник маршалу Коневу
Министр обороны России Сергей Шойгу написал письмо чешскому коллеге Лубомира Метнара с просьбой передать нашей стране снесенный в Праге памятник маршалу Коневу. Об этом сообщил в Минобороны Чехии.
В письме глава российского военного ведомства выразил свое сожаление по поводу действий органов самоуправления чешской столицы, которые накануне годовщины Победы во Второй мировой войне «отстранили» памятник освободителю Европы и самой Праги.
«Мы не можем остаться безучастными к отстранению памятника маршалу Ивану Коневу. Прошу Вас как можно скорее передать памятник Российской Федерации», - говорится в послании Шойгу.
Напомним, 3 апреля, власти Праги приняли решение передать памятник на территорию одной из коммерческих фирм, которая занимается хранением исторических скульптур. Ранее президент Чехии Милош Земан призвал не переносить монумент Коневу и не ставить его власовцам в Праге
Отметим, что памятник маршалу в Праге ни раз оскверняли. Так в прошлом году на руку статуи вандалы повесили сардельки с оторванными от венков памятными лентами.
ИСТОЧНИК KP.RU