Шойгу попросил чешского коллегу передать в Россию снесенный в Праге памятник маршалу Коневу

9 Апр 2020 2020-04-09T22:26:21+03:00

Ранее власти чешской столицы передали монумент на территорию одной из коммерческих фирм

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Министр обороны России Сергей Шойгу написал письмо чешскому коллеге Лубомира Метнара с просьбой передать нашей стране снесенный в Праге памятник маршалу Коневу. Об этом сообщил в Минобороны Чехии.

В письме глава российского военного ведомства выразил свое сожаление по поводу действий органов самоуправления чешской столицы, которые накануне годовщины Победы во Второй мировой войне «отстранили» памятник освободителю Европы и самой Праги.

«Мы не можем остаться безучастными к отстранению памятника маршалу Ивану Коневу. Прошу Вас как можно скорее передать памятник Российской Федерации», - говорится в послании Шойгу.

Напомним, 3 апреля, власти Праги приняли решение передать памятник на территорию одной из коммерческих фирм, которая занимается хранением исторических скульптур. Ранее президент Чехии Милош Земан призвал не переносить монумент Коневу и не ставить его власовцам в Праге

Отметим, что памятник маршалу в Праге ни раз оскверняли. Так в прошлом году на руку статуи вандалы повесили сардельки с оторванными от венков памятными лентами.

ИСТОЧНИК KP.RU