2020-04-10T23:38:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 11 апреля 2020 года составило 930 человек

«КП» собрала последние данные о числе заболевших коронавирусом в Московской области на 11 апреля 2020 года
Андрей АБРАМОВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Оперштаб по противодействию коронавирусу в Московской области сообщает, что на утро 11 апреля 2020 года в регионе число зараженных составило 930 человек. Это те, у которого по результатам трех контрольных анализов подтвердился COVID-2019. Однако под наблюдением медиков находится большее количество человек.

За минувшие сутки в Подмосковье было выявлено 182 новых случая. На этой неделе ежедневное число зараженных в регионе резко пошло вверх.

В антирейтинге округов лидеров по числу инфицированных Люберцы, Химки, Мытищи и Красногорск. Немало больных в Ленинском округе и Одинцове. Также врачи ежедневно подбивают статистику по новым пациентам. Практически половина всех больных - люди в возрасте от 18 до 45 лет, то есть молодые пациенты.

С начала распространения коронавирусной инфекции в Московской области скончались 13 человек. 69 пациентов вылечились и отпущены домой.

До 1 мая в Московской области действует режим полной самоизоляции. Его предписано соблюдать всем: как молодым, так и людям старшего возраста. Пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями строго не рекомендуется покидать дома. Так как пока не существует лекарства от коронавируса, с ним борется иммунитет. У пожилых он, как правило, ослаблен.

Остальным выходить из дома можно лишь в исключительных случаях. Например, в аптеку, больницу или магазин. Уважительными причинами также считаются вынос мусора и прогулка с собакой. В случае нарушения предусмотрен штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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