2020-04-11T03:00:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус не является основной причиной смертности в США

В США называют иные сообщения об этом фейковыми
Алексей ОСИПОВ
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Соединенные Штаты являются сейчас мировым лидером по количеству смертей от коронавируса.Соединенные Штаты являются сейчас мировым лидером по количеству смертей от коронавируса.Фото: REUTERS
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Несмотря на то, что в США от коронавируса уже умерло 18000 человек, основной или косвенной причиной смерти которых стал COVID-19, там отвергают утверждения о том, что именно коронавирус является главной причиной смерти американцев в последние несколько недель.

«Нет никаких данных, подтверждающих эту теорию», - заявил преставитель американского Центра статистики системы здравоохранения Джефф Ланкашир.

Соединенные Штаты действительно являются сейчас мировым лидером по количеству смертей от коронавируса, но специалисты апеллируют к следующим данным: с января по апрель 2018 года 234000 американцев скончались от болезней сердца, жизни почти 199000 жителей США за тот же период унесли онкологические заболевания.

Окончательных официальных данных за 2019 год пока нет, но выборочная статистика по штатам не слишком отличается от показателей предыдущего года, когда кардио и онкозаболевания являлись основной причиной смерти в США.

Напомним, что печальная статистика COVID-19 (по данным Всемирной Организации Здравоохранения) по состоянию на сегодняшний день зафиксировала более 101000 смертей от коронавируса во всем мире, из них более 18000 – в США.

Как выглядит Нью-Йорк во время карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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