2020-04-11T03:52:27+03:00
В мире

Власти Мексики закрыли американский завод за отказ продавать аппараты ИВЛ

Представители компании пытались добиться через посла США права не соблюдать карантин
Антон ФОКИН
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Власти штата Баха Калифорния на границе с США закрыли завод, принадлежащий американской компании "Smiths Medical", за отказ продавать местным властям аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает "Ассошиэйтид Пресс".

По словам губернатора штата Хайме Бонильи, фирма отказалась продавать мексиканской стороне аппараты ИВЛ, которые необходимы для лечения осложнений коронавируса. При этом предприятие не соблюдало карантин, так как использовало тот факт, что производило "жизненно необходимое" оборудование .

В свою очередь приказ Бонильи о закрытии завода основывается на том, что для мексиканцев производимая продукция не относится к "жизненно необходимым товарам", поэтому он должен прекратить свою работу. "Они заявил, что не собираются продавать нам ничего, а просто будут использовать нашу рабочую силу", - отметил губернатор. Кроме того, он обвинил представителей компании в том, что они пытались через американского посла в Мехико и местный МИД пролоббировать для себя возможность продолжения работы в условиях карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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