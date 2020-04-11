2020-04-11T09:38:36+03:00
Общество

Какие предприятия закроют в Московской области с 13 по 19 апреля 2020 года из за коронавируса: Воробьев подписал постановление

Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер борьбы с коронавирусом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Стало известно, какие предприятия закроют в Московской области с 13 по 19 апреля в связи с усилением мер борьбы с коронавирусом. Напомним, Андрей Воробьев подписал постановление, где обозначены сферы деятельности, которые подлежат временному закрытию.

В течение недели не смогут работать такси, приостанавливается оказание услуг каршеринга. Исключение - перевозчики, имеющие разрешение, которое действует на территории Москвы и Московской области.

Строительные компании тоже приостановят работу. Но и тут есть исключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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