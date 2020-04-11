Какие предприятия закроют в Московской области с 13 по 19 апреля 2020 года из за коронавируса: Воробьев подписал постановление
Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер борьбы с коронавирусом
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Стало известно, какие предприятия закроют в Московской области с 13 по 19 апреля в связи с усилением мер борьбы с коронавирусом. Напомним, Андрей Воробьев подписал постановление, где обозначены сферы деятельности, которые подлежат временному закрытию.
В течение недели не смогут работать такси, приостанавливается оказание услуг каршеринга. Исключение - перевозчики, имеющие разрешение, которое действует на территории Москвы и Московской области.
Строительные компании тоже приостановят работу. Но и тут есть исключения.
ИСТОЧНИК KP.RU