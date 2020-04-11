Вакцину от коронавируса испытают на 60 добровольцах, среди них есть разработчики

11 Апр 2020 2020-04-11T12:25:15+03:00

Уже готовы списки желающих проверить на себе препарат

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В государственном научном центре "Векторе" готовы приступить к первому этапу тестирования вакцины от коронавиурса на людях - препарат проверят на 60 добровольцах. Списки уже готовы.

Вакцина, напомним, отличается от лекарства тем, что ее вводят здоровым людям, чтобы у них появился иммунитет против вируса. В "Векторе" настолько уверены в эффективности своей разработки, что с число 60 добровольцев вошли ученые, которые и работали над тестовой вакциной.

- Одним из таких добровольцев является главный разработчик данных вакцин Ильназ Иматдинов, - сказал гендиректор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов в фильме "Опасный вирус - 2" на телеканале "Россия-1".

Он сообщил, что желающих попасть в число добровольцев было много, в "Векторе" получали звонки из разных регионов страны.

Доклинические испытания вакцины планируют завершить до 22 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU