Британские ученые планируют выпустить вакцину от коронавируса к сентябрю 2020 года

11 Апр 2020 2020-04-11T13:12:46+03:00

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В Великобритании собираются выпустить готовую вакцину от коронавируса к сентябрю 2020 года. Профессор вакцинологии Оксфордского университета Сара Гилберт оценила шансы на это в 80 процентов. Ученые уже завершили доклинические испытания и готовы приступить к клиническим уже в ближайшие недели.

- Думаю, есть большая вероятность того, что она будет действенной, если основываться на том, что у нас получалось с другим типом вакцин. Это не просто интуиция, с каждой неделей, которая проходит, мы имеем больше данных для анализа,- сказала в интервью газете Times Сара Гилберт.

В России тоже ведут разработку вакцины и уже готовятся к испытаниям на людях. Готов список из 60 добровольцев. Препарат введут здоровым людям, среди них есть разработчики "Вектора", чтобы проверить, насколько иммунитет готов будет сопротивляться вирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU