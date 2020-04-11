2020-04-11T13:27:30+03:00
Общество

Стоматологию и кинематографию отнесли к наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям

Изменения в перечень внес премьер-министр Михаил Мишустин
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Стоматология попала в список наиболее пострадавших отсраслейСтоматология попала в список наиболее пострадавших отсраслейФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В правительстве России увеличили список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. В этот перечень попала стоматология и кинематография. Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.

На основании этого списка будут оказывать помощь бизнесу. Компании смогут рассчитывать на полугодовую отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС и НДФЛ. Это касается предприятий из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Тем, что не входят в реестр МСП, дадут налоговые каникулы на 3 месяца. На 6 месяцев наиболее пострадавшие компании получают отсрочку по уплате страховых взносов. Они могут рассчитывать на госгарантии и субсидирование.

Предприятия, использующие федеральное имущество, могут полгода не платить аренду.

Ранее премьер внес в этот список девять сфер: гостиничный бизнес, авиаперевозки, общепит, сферу культуры, спорта, бытовые услуги, туристические услуги, организации допобразования, гостиничный бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков о ситуации с коронавирусом в Москве: "Больницы работают в авральном режиме"
Мошенники под видом МВД и ФСИН выманивают у россиян деньги за нарушение режима изоляции
В России пройдут первые испытания беспилотников для борьбы с коронавирусом
В Минздраве рассказали, эффективно ли промывание носа соляным раствором для профилактике коронавируса
Умер российский политолог Александр Некрасов
Стоматологию и кинематографию отнесли к наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям
Британские ученые планируют выпустить вакцину от коронавируса к сентябрю 2020 года
В России на 40 процентов увеличились продажи виагры: виновата самоизоляция и стресс
Вакцину от коронавируса испытают на 60 добровольцах, среди них есть разработчики
Половина новых пациентов с коронавирусом в Москве моложе 45 лет
В России за сутки от коронавируса умерли 12 человек
Глава Минздрава считает, что россияне не до конца осознали всю важность режима самоизоляции
В Москве еще 149 пациентов вылечились от коронавируса
В РПЦ ограничат участие прихожан в пасхальных богослужениях из-за коронавируса
Глава Минздрава оценил эффективность лимона, чеснока и имбиря для профилактики и лечения коронавируса
В ВОЗ предупредили о новой волне коронавируса в случае преждевременной отмены изоляции
"В январе десять дней каникул никого не приводят к краху": Губернатор Кировской области ответил на жалобу предпринимателей
Пропуска для передвижения по Московской области в период самоизоляции: режим будут вводить поэтапно
Какие предприятия закроют в Московской области с 13 по 19 апреля 2020 года из за коронавируса: Воробьев подписал постановление
"Он что, прокаженный?": Пригожин потребовал прекратить травлю Лещенко из-за коронавируса