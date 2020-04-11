Стоматологию и кинематографию отнесли к наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям

11 Апр 2020 2020-04-11T13:27:30+03:00

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В правительстве России увеличили список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. В этот перечень попала стоматология и кинематография. Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.

На основании этого списка будут оказывать помощь бизнесу. Компании смогут рассчитывать на полугодовую отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС и НДФЛ. Это касается предприятий из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Тем, что не входят в реестр МСП, дадут налоговые каникулы на 3 месяца. На 6 месяцев наиболее пострадавшие компании получают отсрочку по уплате страховых взносов. Они могут рассчитывать на госгарантии и субсидирование.

Предприятия, использующие федеральное имущество, могут полгода не платить аренду.

Ранее премьер внес в этот список девять сфер: гостиничный бизнес, авиаперевозки, общепит, сферу культуры, спорта, бытовые услуги, туристические услуги, организации допобразования, гостиничный бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU